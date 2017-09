Generatia de Aur a lui Hagi si Popescu a fost razbunata. Tot in America, pustii Romaniei au ajuns in semifinalele mondiale: VIDEO

Generatia de Aur a lui Hagi si Popescu a fost razbunata! Tot in America, pustii de aur ai Romaniei au ajuns in semifinale la Danone Nations Cup.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

La fel ca la Mondialul magic din '94, Romania a ajuns la penalty-uri in sferturi. Pustii s-au descurcat mai bine ca Hagi si Petrescu. Au invins campioana mondiala Germania! Fleseru a transformat penalty-ul decisiv.



-Ti-a spus cineva vreodata Keseru in loc de Fleseru?

-Da! De multe ori!

-Sper sa fim noua Generatie de Aur



Romania a fost eliminata de Mexic in semifinale, dar va juca finala mica, pentru bronzul mondial.