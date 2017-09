Experienta pe care Ianis Hagi nu o va uita: "Voi tine minte asta, indiferent unde voi juca"

Cateva zile au mai ramas pana la debutul celei mai importante competitii pentru copii din lume, iar micii romani sunt gata sa isi arate talentul individual, dar si spiritul de luptatori. Danone Nations Cup 2017 debuteaza pe joi, 22 septembrie, si se va incheia duminica pe Red Bull Arena din New York.

In urma cu 6 ani, Ianis Hagi visa sa devina fotbalist. Astazi, din postura de jucator al Fiorentinei, Hagi Jr. ii incurajeaza pe cei mai mici decat el sa creada in visul lor.

Ianis Hagi a facut primii pasi in competitia de nivel inalt la Cupa Danone. Acum, el ii incurajeaza pe cei mai mici inaintea turneului de la New York. Pustii Luceafarului Cluj sunt gata de prima mare aventura a vietii lor.

"In 2010, am participat la Cupa Hagi Danone. Aveam 12 ani si competitia era la prima editie. Ani mai tarziu, am ajuns la Fiorentina si, indiferent unde voi juca in cariera mea, nu voi uita experienta acestui turneu.



Le doresc campionilor multa bafta la Danone Nations Cup si sa nu inceteze sa creada in visul lor", spune Ianis.

Intra in categoria Stralucim pentru visul american si fa cunostinta cu toti cei 12 pusti ai echipei care va merge la sfarsitul saptamanii la New York, la Cupa Natiunilor Danone.