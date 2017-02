BREAKING NEWS | Anuntul presedintelui Iohannis dupa violentele produse de ULTRASI in Piata Victoriei

Presedintele Klaus Iohannis a vorbit in aceasta dimineata despre violentele produse in Piata Victoriei de catre ultrasi.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Presedintele Romaniei a declarat in aceasta dimineata:

"Un grup sau grupuri de demonstrati violenti au deturnat demonstratia"

"A fost evident ca acesti demonstranti violenti au venit cu scopul de a strica manifestatia din Piata Victoriei!"

"Felul in care Ministerul de Interne nu a gestionat situatia si felul in care Jandarmii au actionat fata de aceste grupuri de instigatori ma nemultumeste profund. Au avut toate informatiile necesare."

"Au fost lasati liberi sa se amestece printre demonstratii pasnici"

"Solicit doamnei ministru de Interne si Jandarmeriei lamuriri clare"

"Exista voci in spatiul public care spun ca au fost unii in spate care au incitat si au organizat. Nu am dovezi certe inca, cred ca aceste dovezi trebuie sa vina de la Ministerul de Interne", a declarat presedintele Klaus Iohannis.