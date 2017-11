Are 94 de ani, dar a catarat un munte de 1500 de metri! VIDEO

Jos palaria in fata acestui batranel ! Mai are putin si implineste 100 de ani, dar nu se teme de aerul tare al inaltimilor.

Omul paianjen din Elvetia e de-o seama cu Rapidul - are 94 de ani. In ciuda varstei, el ramane in top. Batranelul tocmai a urcat la 1500 de metri altitudine, acasa, in Elvetia. S-a apucat tarziu de catarari, la 44 de ani, iar ultima jumatate de secol si-a petrecut-o pe munte, unde vrea sa sarbatoreasca si centenarul.