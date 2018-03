Un barbat de 99 de ani a reusit un nou record mondial la inot: "Tocmai am fost martori la istorie!" A depasit precedentul record cu 35 de secunde

Barbatul a renuntat la inot cand a inceput Al doilea Razboi Mondial si s-a reapucat cand avea 80 de ani!

George Corones este noul detinator al recordului la proba de 50 de metri freetyle la categoria 100-104 ani. Australianul de 99 de ani a fost eligibil pentru a stabili recordul deoarece va implini 100 de ani in luna aprilie.

"Tocmai am fost martori la un moment istoric" a fost anuntul pe pagina de Facebook a echipei de inot australiene, Dolphins. George Corones a inregistrat un timp de 56.12 secunde, depasind precedentul record stabilit in 2014 cu 35 de secunde!

"A fost un inot exemplare din partea mea, eram pregatit sa lovesc zidul la final" a spus Corones la final. El a fost pasionat de inot in tinerete: "Am renuntat la inceputul Razboiului Mondial si nu cred ca am mai avut ocazia sa inot pana cand m-am retras. M-am apucat din nou de inot pentru a face miscare" a mai dezvaluit noul detinator al recordului.