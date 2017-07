Trei vedete din sportul national al americanilor, demonstratie in Romania. Miercuri, baseballul ajunge la Bucuresti

Foste vedete din baseballul profesionist american invata copiii romani tainele acestui sport.

La Calarasi (1 iulie) si Alexandria (2 iulie), au fost prezenti Marlon Anderson, Scott Erickson si Latroy Hawkins, fosti jucatori profesionisti in MLB, pentru a invata peste 100 de tineri din Romania despre baseball.

Federatia Romana de Baseball si Softball, impreuna cu Ambasada SUA, MTS si SNSPA organizeaza in Romania programul Baseball Festival, o serie de actiuni de promovare a sportului in Romania. Toate actiunile sunt prilejuite de marcarea a 70 de ani de la debutul in baseballului profesionist american a lui Jackie Robinson.

Cei trei fosti jucatori ii insotesc pe antrenorii romani din sudul Romaniei in doua actiuni care au avut loc astfel: pe 1 iulie, la Calarasi, dupa ora 11, pe Stadionul Dunarea, Teren CSS, Bulevardul Republicii 39 si pe 2 iulie, la Alexandria, incepand cu ora 11, Stadionul Municipal Alexandria, str Alexandru Ghica nr 119. In cele doua evenimente, au fost fi initiati in tainele acestui sport peste o suta de copii din localitatile din zona. Calarasi si Alexandria au cluburi de baseball si softball si o prezenta importanta in campionatele nationale.

Miercuri, "caravana" va ajunge la Bucuresti, in Completul Studentesc Tei, unde va fi organizata sarbatoarea baseballului, incepand cu ora 17:30.

Acesta va fi primul festival de baseball din Romania. Evenimentul este parte din Proiectul Jackie Robinson, o initiativa romano-americana de promovare a valorilor sportului in Romania.

Va fi prezent Ambasadorul SUA Hans Klemm, trei fosti jucatori din Major League Baseball, precum si doamna Sharon Robinson, fiica celebrului jucator de baseball Jackie Robinson.

Unul dintre evenimentele de interes - meciul revansa dintre selectionata soldatilor americani din baza de la Mihail Kogalniceanu si echipa nationala a Romaniei! In aprilie, la Constanta, Romania a invins SUA cu 7-2! Miercuri are loc revansa.

Actiunea are loc in Complexul Studentesc Tei, aflat la doi pasi de strada Barbu Vacarescu. Mai multe detalii, pe Facebook, pe pagina FRBS, sau pe www.baseball-softball.ro.