Trei legende ale baseballului american joaca miercuri la Bucuresti, in Romania - SUA. Unde va avea loc evenimentul

Aflati in Romania, unde le-au dat lectii pustilor pasionati de baseball din Alexandria si Calarasi, americanii Marol Anderson, Scott Erickson si Latroy Hawkins, legende ale MLB, ajung si la Bucuresti!

Marlon Anderson, Scott Erickson si Latroy Hawkins, trei jucatori care au facut istorie in MLB, Liga Profesionista de Baseball din SUA, vor intra pe teren la meciul demonstrativ dintre selectionata de baseball a Romaniei si o selectionata a soldatilor americani din baza de la Mihail Kogalniceanu. Meciul va avea loc in data de 5 iulie in cadrul Baseball Festival, la Complexul Studentesc Tei, incepand cu ora 17:30



Cele trei vedete din SUA se afla deja in tara noastra, unde deja au participat la Alexandria si Calarasi la actiuni de popularizare a sportului american in randul copiilor romani. Peste 100 de copii au fost invatati sa joace baseball, de catre acesti sportivi.

Scott Erickson a jucat, prin altele, la New York Yankees, clubul emblema al baseballului american – si, mai ales, a fost selectat pentru All Star Game, ceea ce arata ca a fost unul dintre cei mai buni jucatori de baseball din lume. LaTroy Hawkins are o cariera impresionanta in spate, jucand nu mai putin de 22 de ani in Liga Profesionista de Baseball din Statele Unite ale Americii. De asemenea, Marlon Anderson a fost jucator de baza pentru New York Mets si Los Angeles Dodgers, alte echipe legendare ale acestui sport.

Astfel, miercuri, 5 iulie, incepand cu ora 5:30pm, la Complexul Studentesc Tei, in Bucuresti, va fi organizata o sarbatoare a baseballului, sub numele Baseball Festival. Acesta va fi primul festival de baseball din Romania. Evenimentul este parte din Proiectul Jackie Robinson, o initiativa romano-americana de promovare a valorilor sportului in Romania. Va fi prezent Ambasadorul SUA Hans Klemm, trei fosti jucatori din Major League Baseball, precum si Sharon Robinson, fiica celebrului jucator de baseball Jackie Robinson.

Unul dintre evenimentele de interes este meciul revansa dintre selectionata soldatilor americani din baza de la Mihail Kogalniceanu si echipa nationala a Romaniei! In aprilie, la Constanta, Romania a invins SUA cu 7-2!

Actiunea are loc in Complexul Studentesc Tei, aflat la doi pasi de strada Barbu Vacarescu. Mai multe detalii, pe Facebook, pe pagina FRBS, sau pe www.baseball-softball.ro