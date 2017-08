INTERVIU EXCLUSIV | Andreea Raducan: "Cat timp voi fi presedinte, nu vor fi tolerate abuzurile, violenta si jignirile in sala de gimnastica!"

Fosta mare gimnasta Andreea Raducan (33 ani) a devenit la inceputul lunii august noul presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica.

Campioana olimpica din 2000 a explicat care este strategia pentru a scoate din impas sportul olimpic cu cele mai multe medalii aduse Romaniei (71), dar a explicat si ca nu vor mai fi tolerate scandalurile, care au macinat gimnastica din tara noastra in ultima vreme si care au adus in prim-plan presupuse abuzuri impotriva sportivelor din lot national.



Cum v-ati hotarat sa candidati la presedintia federatie si care sunt primele impresii?



In momentul in care am ales sa fac acest pas, a fost in buna cunostinta de cauza, pentru ca au fost intalniri pe care le-am avut cu antrenorii, cu oameni care activeaza in lumea gimnasticii romanesti, dar si oameni care activeaza in sportul romanesc. Am considerat ca nu e o perioada neaparat potrivita pentru ca urmeaza sa dau nastere primului copil peste aproximativ o luna de zile... Oricum, eu m-am implicat in promovarea si sustinerea acestui sport, asa ca nu aveam neaparat nevoie de o functie ca sa fac lucruri bune. Am considerat doar ca dintr-o pozitie oficiala si cu o echipa unita putem face mult mai mult pentru gimnastica romaneasca decat as fi putut sa fac pe cont propriu.

Nu ati preluat conducerea federatiei intr-un moment ideal...

Nu e o perioada simpla pentru acest sport, rezultatele cu siguranta nu sunt cele pe care le dorim. Suntem constienti cu totii ca este loc de mult mai bine. E dificil sa spui ca in doar doua saptamani ai schimbat nu-stiu-ce lucruri... Abia s-a terminat perioada de predare si preluare de documente, inca mai lucram la contractele pe care le vom avea... Sunt lucruri care se desfasoara intr-un ritm alert si imi doresc sa ne apucam cat mai repede de treaba, ca sa facem lucrurile sa functioneze mai bine. Eu sunt constienta ca un singur om nu poate sa schimbe un sistem si e nevoie ca toti sa se implice cu responsabilitate, cu profesionalism si cu pasiune. Trebuie sa ne reamintim ca rezultatele se obtin cu munca si disciplina, iar pana la medalii importante mai e foarte mult de munca. Eu imi doresc sa ofer un cadru potrivit atat pentru activitatea membrilor FRG, cat si pentru colectivele tehnice.



ASTEAPTA AJUTORUL COLEGILOR DE GENERATIE

S-a vorbit si de o schimbare de generatii. Va ganditi sa cooptati si fosti colegi in cadrul federatiei?

Eu imi doresc sa avem o echipa formata din oameni cu experienta, dar si tineri cu entuziasm si putere de munca. Invit public fostii gimnasti si fostele gimnaste sa-si aduca aportul acolo unde considera ca implicarea lui poate face diferenta, indiferent ca vorbim de antrenorat, arbitraj, management, marketing, comunicare... Suntem deschisi in a colabora si cred ca e datoria celor care au avut rezultate si s-au facut cunoscuti prin acest sport, sa intoarca ceva gimnasticii. As vrea sa avem aceeasi dorinta sa facem performanta si sa mergem din nou la competitii cu capul sus, asa cum mergeam eu cand eram sportiva.

Care este primul pas de facut pentru imbunatirea gimnasticii romanesti?

E greu sa dai la o parte, sa cureti tot ce este rau si sa reconstruiesti totul intr-un singur ciclu olimpic, atata timp cat lucrurile s-au stricat in timp. Dar nu este imposibil si cred ca este foarte frumos cand iei un lucru care nu functioneaza si poti sa il pui din nou pe picioare. Asta cred ca e multumirea cea mai mare. Noi cei din birouri nu suntem in prim-plan, avem doar sarcina sa le oferim tot ce au nevoie celor din sali, antrenori si sportivi. E nevoie ca toata lumea sa comunice, sa colaboreze si sa isi aduca aportul intr-un mod cat se poate de profesionist. Am inceput deja o evaluare in cadrul loturilor, masculin si feminin, seniori si juniori, de asemenea, o evaluare a colectivelor tehnice. E un lucru firesc atunci cand lucrurile nu functioneaza cum trebuie si nu sunt rezultate, trebuie sa fie undeva o problema. Daca nu mai suntem in stare sa participam cu echipa, macar sa stim si, daca avem cinci sportivi pe care ii putem tine in lot, sa stim pe cine ne putem baza.



Cat de mare a fost socul lipsei echipei feminine a Romaniei de la JO 2016?

Nimeni nu s-a asteptat la un eveniment atat de neplacut, precum necalificarea echipelor masculina si feminina la Olimpiada de la Rio. A fost un dus rece pe care nu ni l-am fi dorit, dar poate asa ne-am dat seama ca nu suntem pe drumul cel bun. Gimnastica s-a schimbat destul de mult, chiar si in ultimii ani, dar aceasta nu poate fi o scuza atata timp cat aceste schimbari sunt pentru toata lumea. Gimnastica nu este mai usoara in Statele Unite, Franta, Anglia, peste tot trebuie sa muncesti mult, sa fii disciplinat si sa ai incredere pentru a obtine rezultate. Includ aici si antrenori, psihologi, medici, care la noi lipsesc cu desavarsire, asta este adevarul. Insa, daca vrem sa ne batem cu cei mai buni din lume, trebuie ca Federatia, MTS si COSR sa isi dea silinta si sa ofere echipelor noastre conditiile cele mai bune sau macar aproape de cele care sunt in alte tari.

BAZA MICA DE SELECTIE SI PARINTII "ANTRENORI", DOUA DINTRE PROBLEME

Baza de selectie din ce in ce mai mica e o scuza viabila sau depinde si cum ii pregatim pe sportivii pe care ii avem?

Nu cautam niciun fel de scuza, dar, desi sunt destui copii care vin la gimnastica, sunt foarte putini cei care aleg sa faca sport de performanta. Multi dintre parinti nu inteleg foarte bine diferenta dintre sport si sportul de performanta, ceea ce este o problema. Poate ca si parintii au devenit mai protectori, unora li se pare ca pot fi si antrenori, nu doar parinti, si asta incurca desfasurarea in conditii normale a pregatirii de la club sau de la loturile nationale. Asta se intampla in momentul in care nu ai reguli foarte clare si fiecare are impresia ca le stie pe toate. E un sport unde trebuie sa faci sacrificii, dar cred ca in orice sport de inalta performanta se intampla lucrul asta. Nu poti sa devii oricum cel mai bun din lume in domeniul in care activezi.



Se da mereu exemplu Statelor Unite unde exista peste 2.000 de sali de gimnastica. A devenit destul de clar ca nu putem ajunge niciodata la nivelul lor. Trebuie sa ne adaptam si sa gasim un model propriu de succes?

Nu cred ca trebuie sa discutam pe tema asta, pentru ca e o diferenta uriasa intre a face selectie intre 300 de sportive si 3.000 de sportive. Insa, si in perioada in care eu eram sportiva, la Deva nu erau 50 de sportive din care se facea selectia. La JO de la Sidney, domnul Bellu a fost intrebat cum a reusit sa selectioneze cea mai buna echipa pentru competitie. Raspunsul a fost foarte simplu: "Sapte fete am avut, sapte fete am adus!". Sigur, conteaza sa ai un numar mai mare de sportivi, dar cred ca poti compensa daca ai mai putini, insa talentati, disciplinati si ambitiosi, si daca poti reusi sa formezi o echipa unita. Am mai traversat perioade cu putini sportivi eligibili pentru loturi, diferenta era ca atunci se stia ce trebuie facut si isi dadea fiecare silinta pentru a deveni cat mai bun. Trebuie gasita o formula proprie de succes. Nu e normal sa te bazezi doar pe 5 sportivi, dar cei pe care ii avem trebuie sa poata participa la competitii si, daca se accidenteaza cineva, sa ii poata lua locul foarte usor.

Gimnastica avea o imagine idilica si deodata a venit un val de scandaluri cu sportive abuzate, terorizate...

Sunt ultima persoana de pe pe acest pamant care ar incuraja violenta fizica sau verbala, motiv pentru care nu vom tolera astfel de comportamente. Cat timp voi fi presedinte al federatie nu vor fi incujate sau macar tolerate niciun fel de abuz emotional, lovirile sau jignirile. Asa ceva este exclus! Dar cred au fost si multe exagerari, cred ca s-a dorit o dezechilibrare a gimnasticii romanesti si imi pare rau ca unora le-a si reusit acest lucru. Si parintii, si presa trebuie sa inteleaga ca gimnastica de performanta nu se face pe baza de invitatie, "va invitam sa veniti astazi la antrenament si, daca sunteti in cea mai buna forma, poate faceti si un integral la barna sau la sol". Gimnastica este un sport dificil si periculos, care necesita atentie maxima in sala de antrenament, iar responsabilitatea unui antrenor este uriasa. Eu cred ca un antrenor trebuie sa fie rabdator si un bun pedagog, iar un copil care intra in sala sa fie disciplinat si responsabil. De aceea am inceput aceasta evaluare a colectivelor tehnice, care cred eu ca era mai mult decat necesara. Acolo unde lucrurile nu corespund, se vor lua masuri. Ce e clar e ca in timpul mandatului meu nu vor mai exista astfel de acuze fara repercusiuni. Cine va aduce astfel de acuzatii trebuie sa le poata sustine si sa si le asume. Daca sunt reale, este in sarcina noastra sa le rezolvam rapid si corect. Daca nu, cel care le-a facut trebuie sa plateasca pentru asta, se va actiona si in judecata, daca este cazul.



VREA SA READUCA ANTRENORII ROMANI CARE MUNCESC IN STRAINATATE

Daca e nevoie, se vor aduce antrenori straini?

Pana sa aducem antrenor strain, cred ca mai important e sa ne readucem antrenorii romani care antreneaza in strainatate si care fac lucruri foarte bune acolo. Ca sa se intample lucrul asta, e nevoie de o sustinere financiara foarte importanta. Un salariu la lot de 2.000 de lei nu poate rivaliza cu unul de 2-3.000 de euro luat de un antrenor care munceste in strainatate. Este in planul meu sa readuc cat mai multi din antrenorii romani plecati in strainatate, pentru ca eu consider ca lipsa antrenorilor capabili a dus la aceasta lipsa de rezultate. Avem noi putini copii la gimnastica, dar ei trebuie pregatiti foarte bine inca de la juniorat pentru a avea pretentii ca ei sa obtina medalii la seniori. Multi antrenori romani capabili sunt remunerati foarte bine in strainatate si au conditii foarte bune de pregatire si atunci cum pot eu sa ma bat cu ce li se ofera afara? Trebuie gasiti acei antrenori care nu s-au "inradacinat" foarte bine in tarile in care sunt acum si care au dorinta de a reveni in Romania si de a da o mana de ajutor gimnasticii romanesti.

Va apasa aceasta responsabilitate?

Acum e clar ca trebuie regandita strategia, modul de pregatire... Suntem in momentul zero sau ceasul al 12-lea, trebuie sa actionam acum pentru ca trebuie sa ne adaptam la noile realitati. Nu facem experimente, dar o schimbare in bine trebuie facuta. Nu am teama, dar e o responsabilitate uriasa. Dorinta mea e ca macar jumatate din multumirea si implinirea pe care le-am trait ca sportiva sa o pot avea si in urma acestui mandat. Eu stiu ca performanta presupune implicare si munca, dar nu e de ajuns ca doar eu sa stiu. Daca voi reusi sa motivez o parte cat mai mare din familia gimnasticii romanesti, probabil ca rezultatele vor veni. De una singura e foarte dificil si voi trai doar cu dorinta si cu speranta ca se va putea face mai mult. Eu cred ca voi gasi aliati de nadejde ca sa pot implementa strategia pe care am gandit-o, ca sa avem din nou romani pe podium la marile competitii.