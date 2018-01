De la Mamaia, nu de la Sinaia :) Echipa de bob feminin trimisa de Romania la Jocurile Olimpice de iarna vine de pe malul marii

Echipa de bob a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna nu vine de la Sinaia, ci de la Mamaia.

Lotul olimpic a Romaniei a fost completat de Maria-Adela Constantin si Andreea Grecu, sportive legitimate la CSSI Mamaia. Cele doua sportive vor reprezenta Romania in proba de bob-2 feminin.



Astfel, Romania va deplasa la PyeongChang (Coreea de Sud) un lot format din 30 de sportivi. Lotul national va fi prezentat oficial miercuri, la Izvorani, in cadrul unui eveniment special.



Jocurile Olimpice de iarna se vor desfasura in perioada 9-25 februarie.

sursa foto: telegrafonline.ro