Are 2 metri si 31 de centimetri la 17 ani! Pustiul din Romania le-a atras atentia americanilor

Americanii sunt la picioarele micului urias din Arad.

Are 17 ani si 2 metri 31!! Robert lupta sa-si implineasca visul si sa-l urmeze pe Ghita Muresan in NBA. Robert, micul gigant din Romania, e deja vedeta in State. Americanii au aflat totul despre el. Pustiul din Arad a crescut 12 centimetri pe an, a ajuns la 2.31, iar parintii l-au dus la o clinica din Cleveland sa rezolve problema. El munceste din greu in sala de forta si consuma 5000 de calorii pe zi. Are 90 de kilograme.

Robert a jucat baschet in Italia, iar acum da cosuri pentru colegiul din Ohio ca sa ajunga in NBA.

Americanii au incercat sa-l urce intr-o masina. A fost un chin pentru micul urias. Parintii lui Robert au jucat baschet si volei pentru Romania. Pustiul canta la pian si e un magician cu cartile de joc.