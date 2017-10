Vine cu TRENUL la antrenament, iar acum se va duela cu Ronaldo: "Important e ca mi-am salvat familia!"

Fundasul de la Getafe care se va duela cu Ronaldo in weekend vine cu trenul la antrenament.

"Succesul meu consta in faptul ca mi-am salvat familia", spune Djene, fundasul lui Getafe care are misiunea dificila de a-l marca pe Cristiano Ronaldo in aceasta etapa.

In timp ce adversarul sau se plimba prin Madrid cu noul Bugatti Chiron de 2 milioane de euro, Djene merge acasa de la antranament cu trenul.

Nascut in Togo, Djene a ajuns vara trecuta la Getafe din Belgia, de la Saint Truiden, la cerinta antrenorului Jose Bordelas, cel care l-a adus pe Djene in fotbalul spaniol la Alcorcon, in 2014.

Djene a stat o luna in probe, iar apoi a primit un contract pe doi ani.

La Alcorcon, Djene locuia intr-un mic apartament, oferit de sponsorul clubului. "Nu am nevoie de mai mult, sunt foarte fericit cu ce am aici. Succesul meu consta in faptul ca mi-am salvat familia din punct de vedere financiar. Succesul meu a fost un triumf pentru toata familia mea, asta e cel mai important", spunea Djene, potrivit As.com.