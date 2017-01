Tensiune pe Camp Nou! Reactia lui Luis Enrique dupa ce a fost intrebat daca mai ramane la Barcelona din vara

Luis Enrique a evitat intr-o conferinta de presa, intrebarile despre viitorul sau la Barcelona.

La conferinta de presa inaintea meciului cu Real Sociedad, Luis Enrique a refuzat sa raspunda cand a fost intrebat daca i se pare ca jucatorii vor ca el sa ramana si din vara pe banca echipei.

Intrebat daca secundul sau Juan Carlos Unzue este pregatit sa-i ia locul la finalul actualei stagiuni, el a raspuns: "Intrebarea n-are nicio legatura cu meciul de maine".

Fost mijlocas al Barcelonei si al nationalei Spaniei, Luis Enrique a obtinut toate trofeele posibile in ce doi ani si jumatate de cand a fost numit in locul lui Gerardo Martino in 2014. Sub conducerea sa, Barca a castigat doua titluri de campioana si o Liga a Campionilor, in 2015.

In ciuda acestor succese, tehnicianul nu are o relatie prea buna cu presa din Barcelona, iar in trecut a afirmat ca nu se vede ramanand mult timp pe banca formatiei. "Dac as putea, as semna doar contracte pe sase luni", a spus el in martie 2016.

Luis Enrique a preluat echipa in 2014, cand a semnat un contract pe doi ani. in 2015, el a prelungit intelegerea cu un an, dupa ce Barca a invins-o pe Juventus (3-1) in finala Champions League.

Potrivit presei spaniole, Luis Enrique il doreste ca urmas pe secundul sau, Unzue, care i-a fost secund si la Celta Vigo si a fost portar la echipa a doua a Barcelonei.

Alti tehnicieni mentionati pentru a-i lua locul lui Luis Enrique sunt Ernesto Valverde, de la Athletic Bilbao, care a jucat pentru putin timp la Barcelona ca atacant, si Jorge Sampaoli, cu care Sevilla a reusit un tur de campionat foarte bun, fiind acum pe locul 2, cu o pozitie mai sus decat Barca.