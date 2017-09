Revolutie in Spania! Barca si Real nu vor mai juca ACASA doar la Barcelona si Madrid. Anunt de ultima ora

Liga Profesionsta spaniola vrea sa deschida campionatul pietei straine!

Meciurile din Primera vor putea avea loc in alte tari, incepand din sezonul viitor. La asta se gandesc sefii LFP, care vor discuta cu echipele din campionat despre posibilitatea de a disputa in China sau Statele Unite cateva partide. Masura vine cu scopul de a creste veniturile pentru cluburile din Spania. Un plan asemanator au avut si englezii in 2008, dar totul a picat dupa o replica dura din partea fanilor, a politicienilor si a expertilor media.

La Liga isi propune sa creasca interesul pentru campionatul spaniol in tarile unde jocurile vor avea loc si vede schimbarea ca pe o posibila cale de a creste veniturile din drepturi TV si sponsorizari.

"La Liga este entertainment global si vrem sa crestem apetitul international pentru competitie", a explicat presedintele Ligii, Javier Tebas.

"Sustinem ideea, discutiile sunt intr-o faza incipienta", a completat Tebas.

Surse apropiate LFP sustin ca proiectul ar putea deveni realitate in 2018.