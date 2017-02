REVINE! Cea mai importanta veste pentru fanii Realului anuntata de Zidane!

Moment important la Real Madrid.

Zinedine Zidane a confirmat revenirea pe teren dupa doua luni si jumatate a atacantului galez Gareth Bale, care va primi minute in meciul programat sambata cu Espanyol Barcelona din La Liga.

Bale a fost operat pe 29 noiembrie dupa o leziune la tendonul gleznei drepte si era apt de joc si pentru meciul cu Napoli din Liga Campionilor, dar Zidane nu a vrut sa riste o recidiva si galezul va primi minute de joc in meciul de pe Santiago Bernabeu.

Zidane a salutat revenirea lui Bale in cadrul echipei: "Este un jucator important pentru echipa noastra. stim ce calitate are, ce viteza are si ce daune poate face adversarului. Suntem multumiti, dar el este si mai multumit. Faptul ca va juca ii da multa bucurie".

Tehnicianul francez a confirmat ca Sergio Ramos nu va juca sambata si nici fundasii laterali Danilo si Fabio Coentrao, toti absenti de la antrenamentul de vineri.