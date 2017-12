RECORD NEGATIV pentru Sergio Ramos: este jucatorul cu cele mai multe eliminari din istoria campionatului spaniol

Real Madrid nu a reusit sa profite de pasul gresit facut de Barcelona. "Galacticii" au remizat si ei, scor 0-0, in deplasarea de la Bilbao.



Sergio Ramos a fost unul dintre remarcatii partidei si nu in sens pozitiv. Ramos a fost eliminat in minutul 87, dupa ce a primit al doilea cartonas galben, si a stabilit un record negativ.



A fost cea de-a 19-a eliminare a fundasului in varsta de 31 de ani, ceea ce reprezinta un record pentru prima liga spaniola. Ramos i-a depasit pe Pablo Alfaro si Xavi Aguado, ambii cu cate 18 eliminari.



Ramos a strans nu mai putin de 29 de cartonase rosii, in toate competitiile.