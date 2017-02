Real Madrid stabileste recorduri si cand pierde. Madrilenii au cea mai lunga serie de meciuri cu gol marcat

Genk - Astra, meciul decisiv pentru calificarea in optimile UEFA Europa League, diseara, 22:00, IN DIRECT la ProTV

Real Madrid a stabilit in meciul cu Valencia, pierdut aseara, scor 1-2, un record in istoria clubului. Echipa lui Zinedine Zidane a ajuns la 43 de meciuri consecutive in care a marcat cel putin un gol. De un singur meci mai are Realul nevoie pentru a dobori recordul all-time al Barcelonei, de 44 de meciuri, care dateaza din 1944.

Unicul gol al Realului in infrangerea cu Valencia, dintr-o restanta a campionatului spaniol, a fost marcat de Cristiano Ronaldo. Pentru Valencia au punctat Simone Zaza si Fabian Orellana.

Daca vor reusi sa inscrie si in poarta lui Villarreal, in weekend, madrilenii vor egala recordul vechi de 70 de ani al Barcelonei.

In acest moment, Real Madrid este pe primul loc in clasamentul din La Liga, avand 52 de puncte si un meci mai putin decat Barcelona, care are 51 puncte.

Ronaldo a bifat, cu ocazia meciului de aseara, si cea dea 700-a prezenta pentru o echipa de club. Acesta a mai evoluat la Sporting si Manchester United.