Real a ratat un transfer URIAS din cauza lui Ronaldo! Dezvaluiri incredibile: mutarea de 200 de milioane de euro care nu s-a mai realizat in vara

Real Madrid a ratat un transfer de 200 de milioane de euro din cauza lui Cristiano Ronaldo.

Cel putin asa sustine Diego Armando Maradona. Legenda Argentinei a declarat ca a discutat cu Florentino Perez despre Kylian Mbappe cu mult inainte ca pustiul sa ajunga la PSG. Maradona a precizat ca i-a atras atentia presedintelui Realului in legatura cu "noua senzatie a fotbalului mondial", insa propunerea sa a fost refuzata.

Maradona sustine ca Perez a lasat de inteles ca Ronaldo este principalul motiv pentru care Real nu va face nicio oferta pentru Mbappe. Starul portughez si-ar fi vazut suprematia pusa sub semnul intrebarii o data cu un eventual transfer al lui Mbappe.

"Pentru mine, Mbappe este noua revelatie din fotbalul mondial. Cred ca ii poate surclasa pe multi. De ce nu l-au transferat (n.red. Real Madrid)?. I-am spus lui Perez, iar el mi-a zis: <<Stii...il avem pe Ronaldo>>", a declarat Maradona pentru AS.

Mbappe a ajuns in aceasta vara la PSG. Deocamdata, sub forma de imprumut, insa forma pe care o arata jucatorul in varsta de 18 ani va duce, cel mai probabil, la achitarea celor 180 de milioane de euro pentru un transfer definitiv in vara.