Primul anunt OFICIAL facut de Barcelona! Un jucator si-a prelungit contractul, clauza de 180 de milioane de euro

Barca este asteptata sa anunte numele noului antrenor. Aproape sigur, acesta va fi Ernesto Valverde.

In asteptarea prezentarii noului antrenor, Barcelona a anuntat oficial ca Marc-Andre Ter Stegen si-a dat acordul pentru a-si prelungi contractul pana in 2022 cu clubul catalan. Noua intelegere are o clauza de reziliere imensa de 180 de milioane de euro, anunta Marca.

Contractul va fi semnat marti de la ora 14.30 (ora Romaniei) la sediul clubului. Ter Stegen este al 6-lea jucator care isi prelungeste contractul cu Barcelona in acest an dupa Javier Mascherano, Luis Suarez, Neymar, Sergio Busquets si Ivan Rakitic.

Barcelona incearca in continuare sa finalizeze negocierile pentru prelungire si cu Andres Iniesta si Lionel Messi.