Prima MUTARE pregatita de Barcelona in aceasta iarna: "Urmeaza sa semneze!" Lovitura pe care vor sa i-o dea lui Guardiola

Catalanii vor sa se asigure ca nu raman fara un jucator extrem de important pentru Valverde.

FC Barcelona vrea sa-i prelungeasca intelegerea lui Samuel Umtiti in perioada urmatoare pentru a se asigura ca nu-l vor pierde, cei de la Manchester City si Manchester United dand tarcoale fundasului francez. Jucatorul de 24 de ani a devenit titular cert in apararea Barcelonei in acest sezon.

Prestatiile lui Umtiti au atras atentia celor 2 mari cluburi din Manchester care vor sa profite de faptul ca Umtiti are in actualul contract o clauza de reziliere de 55 de milioane de euro, considerata accesibila de cele 2 cluburi. Pentru a nu-l pierde asa cum s-a intamplat cu Neymar, Barcelona a facut primul pas.

Conform spaniolilor de la Marca, Barca ii ofera un contract mai bun cu o clauza de reziliere de cel putin 2 ori mai mare! In acest moment, Umtiti este accidentat si va reveni pe gazon abia peste o luna. Pep Guardiola s-a reorientat catre Samuel Umtiti dupa ce Van Dijk, prima lui optiune, a semnat cu Liverpool.