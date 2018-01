O vrea Ronaldo la United, dar pana acum are O SINGURA OFERTA! Spaniolii au aflat unde este dorit: "E singura concreta"

Ziarele din Spania noteaza ca Ronaldo s-a suparat pe Florentino Perez, care nu si-a onorat promisiunea de a-i oferi un nou contract, si vrea sa plece la Manchester United.

Ronaldo intentioneaza, potrivit presei spaniole, sa plece de la Real Madrid la finalul sezonului. El ar dori sa joace din nou pe Old Trafford, la echipa in tricoul careia a devenit cu adevarat mare, Manchester United.



Mundo Deportivo noteaza, insa, ca Ronaldo are in prezent o singura oferta concreta.



Spaniolii au aflat ca singura oferta concreta a lui Ronaldo vine din China, acolo unde se poate umple de bani, insa unde ar insemna sa isi incheie si cariera la cel mai inalt nivel.