O fosta legenda de la Real Madrid anunta sfarsitul lui Cristiano Ronaldo: "S-a terminat!"

Cristiano Ronaldo are un sezon sub cele din ultimii ani.

Castigator al Balonului de Aur si al trofeului FIFA Best in ultimul an, Cristiano Ronaldo, are 26 de goluri si 11 assist-uri in toate competitiile pentru Real Madrid in acest sezon. Insa reusitele sale nu-l conving pe Bernd Schuster, legenda Realului spunand ca declinul lui Ronaldo a inceput.

"Nu am mai vazut deloc acea <foame> la el. Era o vreme in care si cand echipa lui conducea cu 4-0 tot isi dorea foarte mult sa mai inscrie 2 goluri. Era chiar agresiv in aceasta privinta, voia inca un gol sau macar un penalty.



Dar asta s-a terminat acum" a spus Schuster pentru nemtii de la Welt. Schuster a jucat intre 1988 si 1990 la Real Madrid, revenind apoi ca antrenor la echipa 2 decenii mai tarziu.