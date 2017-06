"Numai acolo ma duc!" Singurele doua echipe la care ar putea juca Ronaldo daca pleaca de la Real!

Suparat pe autoritati dupa ce a fost acuzat de evaziune fiscala, Cristiano nu vrea sa mai revina la Madrid dupa Cupa Confederatiilor. Jorge Mendes a fost anuntat ca trebuie sa lucreze intens pentru a-i gasi un club prietenului sau. Super impresarul a primit un mesaj clar din partea lui Ronaldo, anunta Marca. Singurele doua echipe la care Cristiano a anuntat ca vrea sa joace sunt PSG si Manchester United!

Cristiano Ronaldo e acuzat ca a fentat statul cu 15 milioane de euro. Superstarul portughez e cel mai mare contribuabil persoana fizica din Spania in acest moment. Veniturile sale au depasit 100 de milioane pe an in 2015 si 2016.



If Cristiano Ronaldo leaves Real Madrid, his likely destination will be either Manchester United or PSG. (Source: MARCA) pic.twitter.com/7fGmuVpbU9