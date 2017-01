Motivul incredibil pentru care Real Madrid si-a schimbat sigla in secret

Partenerul de merchandising al lui Real va distribui noua varianta de tricouri creata de club!

Madridul si-a dat acceptul pentru o modificare complet neasteptata de imagine. Real renunta la crucea de pe sigla pentru a-si imbunatati vanzarile in Orientul Mijlociu. Campioana Europei a semnat un contract comercial cu firma Marka din Emirate, distribuitorul care si-a asumat misiunea de a spori seminificativ incasarile in Arabia Saudita, Qatar, Kuweit, Bahrain si Oman.

El Confidencial scrie ca vicepresedintele Marka a explicat ideea de a renunta la crucea de pe sigla: "Exista o sensibilitate in ceea ce priveste produsele care au crucea imprimata pe ele".

In prezent, simbolul grafic al lui Real e reprezentat de literele M, C si F intr-un cerc auriu care are deasupra o coroana si o cruce.

Pentru moment, sigla modificata va fi folosita doar in zonele in care Madridul vrea sa vanda unei populatii predominant musulmane. Nu e prima oara cand simbolul e inlaturat in urma unui acord comercial. In 2014, acelasi lucru s-a intamplat dupa un acord cu banca din Abu Dhabi.