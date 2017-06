"Mi-ar placea sa intru in mintea lui, sa vad cum reuseste!" Declaratia superba a lui Guardiola despre Messi! Ce a zis despre venirea lui Valverde la Barca

Guardiola mizeaza pe Barcelona in sezonul viitor in lupta cu Real Madrid.

Halep - Pliskova, live pe Facebok Sport.ro de la 17:30 cu Mihai Mironica si Ion Alexandru! Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Pep Guardiola ramane legat de Barcelona si lauda decizia clubului de a-l alege pe Ernesto Valverde pentru inlocuirea lui Luis Enrique.

"Sunt foarte fericit ca Barcelona l-a ales pe Valverde ca antrenor. Am vorbit cu el in trecut si mereu i-am spus ca trebuie sa avanseze (in cariera). Se va descurca foarte bine, e talentat si ii va cuceri pe jucatori" a spus Pep Guardiola pentru Radio Catalunya.

Antrenorul lui Manchester City este sigur ca perioada de gratie a celor de la Real Madrid poate fi stopata: "Barcelona nu a disparut, e inca acolo. Chiar daca Madrid a castigat trofee, sezonul viitor Barca se va lupta din nou cu ei avandu-l pe Valverde" crede Guardiola.

Guardiola l-a laudat din nou pe Messi: "Este privilegiat, superdotat, unul dintre cei mai buni atleti din toate timpurile. Mi-ar placea sa intru in mintea lui si sa vad cum face fata presiunii din jurul lui. Lumea se asteapta ca el sa inscrie 3 goluri si sa dea 3 assist-uri in fiecare meci. Ceilalti jucatori stiu ca il au pe Messi de partea lor si se bazeaza pe el" a mai spus Guardiola.