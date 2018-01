MESSI SOCHEAZA // Leo Messi a vorbit fara perdea despre plecarea lui Neymar: "Barcelona e acum MAI ECHILIBRATA"

Barcelona a trecut cu brio peste lovitura primita in vara, cand PSG i l-a "furat" pe Neymar. Catalanii au 16 puncte peste Real Madrid in campionat.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Barcelona a trecut peste despartirea de Neymar. Fara starul brazilian, catalanii s-au descurcat excelent: sunt primii in campionat si asteapta primavara Ligii. Ei i-au luat in locul lui Neymar pe Dembele si Coutinho.

Aparent o lovitura pentru Barca, plecarea lui Neymar nu a fost chiar atat de grea. O spune chiar Leo Messi, cel care a acordat un interviu pentru World Soccer.



"Fara Neymar suntem mai echilibrati! Plecarea sa a insemnat o schimbare a jocului nostru. E adevarat ca am pierdut din potentialul ofensiv, dar am castigat mult in defensiva si echilibru. Suntem betonati la mijloc si asta ne ajuta foarte mult", a spus Leo Messi.

Messi a mai vorbit despre candidatele la castigarea UEFA Champions League in acest sezon. El spune ca Manchester City, echipa lui Pep Guardiola, este un adevarat pericol.

"Manchester City este una dintre cele mai puternice echipe din lume in acest moment. La fel este si PSG", a mai spus el.

"Mai e mult de jucat pana la finalul sezonului si eu nu cred ca Real Madrid este iesita din cursa, pentru ca are jucatori de mare calitate si cu mare experienta. Apoi, este si Bayern Munchen, o alta echipa foarte mare", a conchis el.