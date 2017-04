Messi, DEZLANTUIT dupa golul din El Clasico! Reusita absolut geniala la antrenament! Cum si-a umilit colegii

Leo Messi e in forma maxima!

Dezamagiti dupa eliminarea din Champions League, catalanii si-au luat revansa in campionat cu o victorie la ultima faza pe Bernabeu in fata Realului. Messi a marcat si s-a eliberat de tensiune in fata tribunei adverse, careia i-a arata tricoul.



Messi a continuat si la antrenament, cand si-a umilit efectiv colegii. A pus cativa la pamant, apoi a trimis mingea in poarta printre picioarele a doi fundasi.