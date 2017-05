Mbappe, INTERZIS la Barcelona de Lionel Messi! Anunt de ultima ora din Franta

Barcelona a incercat sa-l transfer pe Mbappe, noua senzatie din atacul lui Monaco.

La doar 18 ani, Mbappe e cel mai vanat pusti din fotbalul european. Atacantul a impresionat in acest sezon, cand a marcat pe banda rulanta in Champions League, iar diseara se lupta cu Juventus pentru o calificare istorica in marea finala.

Barcelona a incercat sa-l ia pe Mbappe din vara, insa mutarea a fost interzisa chiar de Messi. Liderul catalanilor are o clauza ciudata in contractul nou prin care este interzisa vanzarea lui Luis Suarez de pe Camp Nou. Cu Messi, Neymar si Suarez in atac, transferul lui Mbappe nu ar mai avea rost.

Sefii clubului iau in calcul si varianta unui imprumut al lui Mbappe inapoi la Monaco, daca vor reusi sa-l transfere in vara. Se vor lupta cu Real Madrid, Manchester City si PSG pentru cea mai asteptata mutare din aceasta vara, scrie ziarul Le10Sport din Franta.