Isi face echipa de fotbal...MIXT! Portughezii au aflat ce sex va avea copilul asteptat de Ronaldo si Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo asteapta cel de-al patrulea copil si primul facut de el cu iubita sa, Georgina Rodriguez. Cei doi vor deveni parinti in ocombrie sau noiembrie, atunci cand vor aniversa si un an de relatie.

Cotidianul portughez Correio de Manha scrie ca cel de-al patrulea copil al lui Ronaldo va fi o fetita.

Ronaldo ii mai are pe Cristiano Junior, in varsta de 7 ani, dar si pe Mateo si Eva, in varsta de cateva luni.