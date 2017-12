Florentino Perez, ca Becali! Vrea cei mai buni pusti din Spania! Cele doua NESTEMATE pregatite pentru transfer

Real Madrid cauta intariri dupa sezonul slab din campionat.

Real Madrid a renuntat la De Gea si il va aduce gratis pe tanarul Kepa de la Bilbao in ianuarie, anunta AS.com. Portarul costa 20 de milioane de euro, iar negocierile vor fi accelerate in aceasta saptamana. Cele doua parti au evitat o negociere directa iniantea partidei din campionat, incheiata 0-0 in aceasta etapa. Kepa era oricum criticat de fani pentru ca a refuzat sa-si prelungeasca contractul. Real putea sa-l ia gratis vara viitoare, insa Real Madrid e dispusa sa plateasca 20 de milioane de euro pentru un transfer din iarna aceasta.

Madrilenii mai vor un tanar jucator de mare perspectiva din Spania, pe fundasul lateral Alvaro Odriozola de la Real Sociedad. Acesta are o clauza de 40 de milioane de euro, insa madrilenii vor sa se inteleaga cu bascii pentru o suma mai mica de transfer pentru vara viitoare. Ambii jucatori doriti de Real Madrid au sanse mari sa fie in lotul Spaniei la Cupa Mondiala de vara viitoare.