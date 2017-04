Finalul unei ere, rezultat al unei strategii eronate de transferuri! Cum s-a anihilat Barcelona singura prin mutari de 175 milioane

Manchester United - Anderlecht, meciul care ii poate duce pe Stanciu si Chipciu in semifinalele UEL, joi seara, ora 22:00, in direct la ProTV

Barcelona a fost eliminata, aseara, din sferturile UEFA Champions League, dupa 0-0 cu Juventus, pe Camp Nou. Formatia catalana pierduse in tur, la Torino, cu 0-3, si nu a reusit o noua "remontada", dupa cea cu PSG.

Pentru Barcelona este finalul unei ere, scriu astazi ziarele din Spania, dar si din Anglia, Franta ori Italia. Formatia catalana a fost eliminata pentru al doilea an consecutiv inca din faza sferturilor.

Daca cei mai multi dintre fani dau vina pe Luis Enrique si pe capabilitatile sale de antrenor, la Barca pot fi identificati, insa, si alti factori determinanti care au dus la nereusitele acestui sezon - pe langa eliminarea din UCL, formatia catalana este si in umbra Realului in campionat, avand 3 puncte mai putin si un meci mai mult decat marea rivala.

Iar unul dintre acesti factori este legat de strategia de transferuri a clubului in ultimii doi ani. Barcelona a transferat in ultimele doua veri fotbalisti in valoare de 175 de milioane de euro, insa doar unul dintre acestia titular.

Formatia catalana a cheltuit sume uriase pe jucatori care au ramas pe banca pe tot parcursul meciului aseara ori care au lipsit chiar din lot.

Interesant este ca Luis Enrique a preferat sa faca schimbari ca Mascherano in locul lui Sergi Roberto decat sa introduca pe teren fotbalisti ca Andre Gomes ori Denis Suarez.

Dintre fotbalistii transferat de Barcelona in ultimele doua sezoane, unul singur a fost titular - Samuel Umtiti. Paco Alcacer a fost si el introdus pe teren, dar fara succes.

Transferurile Barcelonei in ultimii doi ani

Cillessen - 13 milioane euro

Digne - 16.5 milioane euro

Aleix Vidal - 15 milioane euro

Umtiti - 25 milioane euro

Denis Suarez - 3.3 milioane euro

Arda Turan - 34 milioane euro

Andre Gomes - 35 + clauze care pot duce transferul la 50 milioane

Paco Alcacer - 30 milioane euro