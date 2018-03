Era bun Panti acum? SITUATIE INCREDIBILA la Deportivo: Seedorf surprinde pe toata lumea! Trimite in poarta un debutant care va juca cu degetul rupt

Clarence Seedorf are o misiune aproape imposibila la Deportivo.

Echipa lui Andone se afla pe penultimul loc in La Liga si se afla intr-o situatie critica. Deportivo are cea mai slaba defensiva din campionat, cu 57 de goluri primite, iar in meciul cu Eibar Seedorf a trimis in teren un portar accidentat.

Maxym Koval a debutat pentru Deportivo in La Liga si a jucat cu un deget rupt. Este cel de-al cincilea goalkeeper pe care Deportivo il foloseste pana acum, in acest sezon. Koval a fost eliminat in minutul 39 al partidei cu Eibar, meci incheiat la egalitate, scor 1-1.

Galicienii l-au avut si pe Costel Pantilimon in lot, imprumutat de la Watford, dar au renuntat la roman in perioada de transferuri din iarna.