Moment incredibil in Deportivo - Betis! Andone l-a facut KO pe Tosca pe teren in minutul 33

Moment istoric in Spania. Dupa ani de zile, romanii se bat intre ei in prima liga.

UPDATE | Moment incredibil in minutul 33. Andone a intrat dur la Tosca, a luat galben, iar fostul fundas al Stelei are nevoie de ingrijiri medicale.

Tosca si Andone sunt titulari la Betis si Deportivo in meciul direct din campionat. Inaintea partidei, cei doi s-au fotografiat impreuna.

Tosca si Andone nu vor merge impreuna la nationala Romaniei. Atacantul lui Deportivo este suspendat pentru meciul cu Danemarca de la Cluj.

We're already at Riazor Stadium. COme on, You Green-and-Whites! pic.twitter.com/qlmFw4fT63