Cutremur la Real Madrid! Cristiano Ronaldo i-a injurat pe fanii de pe Bernabeu. Ce s-a intamplat apoi

Incident incredibil intre Ronaldo si fanii de pe Bernabeu.

Cristiano Ronaldo este in conflict deschis cu fanii lui Real Madrid. Acestia l-au fluierat aseara in meciul castigat de Real in fata lui Sociedad cu 3-0, scriu italienii de la Gazzetta dello Sport, care citeaza presa din Spania. Ronaldo a dat un gol si o pasa de gol, insa spectatorii au fost duri cu el.

La un momentdat, Ronaldo a fost surprins de camere cum se uita spre fani si le spune "filhos de puta" (fii de catele in portugheza), fanii din zona sa incepand sa gesticuleze spre el.

Madrilenii sunt suparati pe club dupa eliminarea din Cupa in fata Celtei, dar mai ales pentru ca cei din conducerea clubului au decis sa scoata crucea de pe emblema, pentru a-si vinde imaginea in zona araba!

Tensiunea de la Real e din ce in ce mai mare cu doar 2 saptamani inainte de dubla cu Napoli din Champions League.