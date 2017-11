Curiosul caz al lui Leo Messi la Barcelona! Starul argentinian poate semna cu orice alt club in 54 de zile! Ce scriu catalanii

Cu cat se apropie mai mult finalul anului, cu atat se sporeste teama ca imposibilul se va produce iar Messi o va parasi pe FC Barcelona!

FC Barcelona anunta in luna iunie ca Messi si-a dat acordul pentru un nou contract. Au trecut 5 luni iar starul argentinian inca nu a semnat oficial actul care l-ar face cel mai bine platit jucator din lume. Iar actuala intelegere expira vara viitoare ceea ce inseamna ca Messi ar putea sa semneze un precontract cu alt club de la 1 ianuarie!

Jurnalistul Toni Frieros de la Sport de Catalonia scrie astazi despre situatia contractului lui Messi. "Daca ascultam versiunea oficiala a Barcelonei, totul este in regula, este o chestiune de zile, pur si simplu trebuie gasit momentul corect ca Messi sa apara.. nu exista motive de panica. Toata lumea poate fi calma.



Insa linistea este cea care doare, ingrijoreaza si, mai mult ca orice, invita la speculatii. Cum ar trebui interpretat faptul ca toti jucatorii care trebuiau sa-si prelungeasca intelegerile au facut-o, inclusiv Iniesta, iar Messi inca nu a semnat? Ce inseamna momentul corect? Ce trebuie sa se intample pentru ca toata situatia sa se incheie? Unii spun ca totul este foarte simplu si depinde ca Messi sa spuna: acum! Leo Messi, ipotetic vorbind, ar pleca de la Barcelona unilateral. Mi-ar placea sa spun ca asta nu se va intampla. Este opusul situatie lui Neymar cu un club pregatit sa plateasca pentru transfer. Asta este imposibil.



Si este imposibil pentru ca in mai putin de 2 luni Leo Messi este liber sa negocieze cu cine vrea. Exista si semnale bune legate de prelungirea intelegerii. Messi a primit deja o parte din bonusul pentru prelungirea intelegerii, anumite surse spunand ca acest bonus va ajunge la 50 de milioane de euro. Acest lucru este deja scris in finantele clubului.



In plus, tatal lui Messi, Jorge, o persoana discreta si prudenta, a semnat deja pentru drepturile de imagine ale lui Messi. Iar Rodrigo, fratele mai mare, a semnat un contract care leaga Messi Foundation de FC Barcelona.



Ce lipseste? Ca Messi sa semneze cu adevarat contract, asta e tot ce conteaza. Cel care ajunge la Liga Spaniola. Din ce stim, Barca nu a pus presiune pe Messi pentru ca acest lucru sa se intample. Totusi, oricat am intelege si am accepta ca jucatorii trebuie sa se gandeasca la ei insisi in primul rand, nu ar trebui uitat totusi ca, la finalul zilei, fotbalistii sunt fotbalisti pentru ca joaca in echipe sprijinite de milioane de oameni. Sa vedem daca suporterii Barcelonei primesc ceea ce vor inainte de Craciun" scrie Frieros.