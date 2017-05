CURATENIE la Barcelona: 5 jucatori pot pleca in aceasta vara! Anuntul facut de catalani

Venirea lui Ernesto Valverde la Barcelona va duce la multe modificari ale lotului.

Sport de Catalunya anunta astazi numele celor 5 jucatori care o pot parasi pe Barcelona in aceasta vara, odata cu venirea lui Ernesto Valverde. Antrenorul de 53 de ani a semnat un contract pe 2 ani cu optiunea de prelungire pentru inca un an si are "mana libera" in ceea ce priveste transferurile.

Dintre cei 5, Arda Turan si Jeremy Mathieu sunt cel mai aproape de despartirea de Barca - niciunul nu a reusit sa se impuna in primul 11 in mandatul lui Luis Enrique, avand mai degraba rol secundar. Arda are oferte din China, urmand sa aiba o discutie decisiva cu Valverde. Mathieu este dorit de cei de la Galatasaray.

Lucas Digne este intr-o alta situatie - venit vara trecuta, Digne are avantajul varstei, 23 de ani, insa faptul ca Barcelona cauta un alt jucator pe partea sa arata ca zilele lui sunt numarate. In plus, Digne spera sa prinda lotul nationalei pentru Mondialul din 2018 astfel ca ar putea pleca pentru a prinde minute. O situatie aproape identica este cea a lui Denis Suarez, si el avand tot 23 de ani, ca Digne.

Marea pierdere ar putea fi Rafinha. Acesta a beneficiat de sprijinul lui Luis Enrique si la Barca B, si la Celta, si la Barcelona. El a reusit sa devina primul jucator in afara echipei tip pana in momentul in care a suferit o accidentare la menisc care i-a incheiat sezonul. Rafinha vrea sa prinda si el Mondialul de anul viitor si exista interes de la Roma si Liverpool - are contract pana in 2020 si o clauza de 75 de milioane de euro.