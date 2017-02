Culmea: Spania, campionatul in care se joaca cel mai putin fotbal intre ligile mari. Analiza spaniolilor

Fotbalul care a inventat tiki-taka e de fapt cel mai fragmentat intre ligile mari ale Europei.

O analiza publicata astazi de Marca scoate la iveala rezultate surprinzatoare. Intre primele cinci ligi ale Europei, campionatul Spaniei are parte de cele mai fragmentate meciuri.

Timpul efectiv de joc in La Liga este, in medie, de 54 de minute, mai mic decat cel din campionatele Italiei, Frantei, Germaniei si Angliei.

Cea mai spectaculoasa creste din ultimii ani, la acest capitol, s-a inregistrat in Germania. In 2010, Bundesliga avea un timp efectiv de joc de sub 52 de minute, in 2016 ajungand pana la 56 de minute.

Italienii stau cel mai bine, cu un timp mediu efectiv de 57 de minute.