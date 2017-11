CRIZA lui Cristiano Ronaldo! Are cel mai slab procentaj dintre TOTI atacantii din primele campionate ale Europei

Cristiano Ronaldo are un start catastrofal de sezon!

Ronaldo, castigatorul ultimelor doua editii ale Balonului de Aur, se chinuie grav in acest inceput de sezon. Cu o rata de 2,08% din suturi transformate in gol in acest sezon, Ronaldo ocupa locul 710, ultimul, in topul eficientei din primele 5 campionate din Europa!

E practic cel mai slab inceput de sezon pentru portughez de cand a venit la Real Madrid. Doar in sezonul 2015/2016 a mai avut un start asemanator, insa chiar si atunci a reusit 5 goluri intr-un meci cu Espanyol din primele etape.

Un singur gol a marcat Ronaldo in acest sezon, cu Getafe, pe 14 octombrie. 48 de suturi pe poarta a trimis Ronaldo in toate meciurile disputate pana acum.

Immobile, cel mai bun marcator european in acest moment, are 14 gooluri din 49 de tentative, eficienta de 28,57%. Messi a sutat de 69 de ori la poarta si a reusit 12 goluri, o rata de 17,39%.