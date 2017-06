Cristiano Ronaldo l-a "TROLLAT" pe Messi dupa ce a castigat Champions League! Imaginea care l-a facut sa rada pe portughez. FOTO

Cristiano Ronaldo a fost omul meciului in finala Champions League, castigata de Real cu 4-1 in fata lui Juventus.

Cristiano Ronaldo a fost decisiv in fazele eliminatorii ale Champions League pentru Real, iar in finala a dat doua goluri si a ajuns la cota 600 in cariera sa.

Cu un nou trofeu important in palmares, dar si cu titlul cu cerit in Spania si cu forma buna din 2017, Ronaldo a devenit favorit sa castige Balonul de Aur din nou. Ar fi al cincilea din cariera si l-ar egala pe Messi, rivalul sau de o viata.

Ronaldo s-a distrat putin pe seama lui Messi pe Instagram. Portughezul a dat "like" unei imagini trucate, in care Messi ii intindea Balonul de Aur.



Ronaldo e convins ca va castiga din nou Balonul de Aur. A cantat "Cristiano, Balon de Aur" impreuna cu 80.000 de fani ai Madridului pe Bernabeu la petrecerea de sarbatorire a Champions League.