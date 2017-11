Cel mai prost sezon din cariera lui Ronaldo! Portughezul a tras de 50 de ori la poarta si a dat un singur gol. Prin comparatie, Falcao da un gol la 2 suturi

Cristiano Ronaldo traverseaza o forma dezamagitoare si are parte de cea mai slaba statistica din cariera sa. Balonul de Aur a ramas cu un singur gol marcat in acest sezon si dupa derby-ul cu Atletico, incheiat 0-0.

Gluma se ingroasa pentru Cristiano Ronaldo! Obisnut sa doboare record dupa record, portughezul are acum parte de unul negativ. Acesta traverseaza cea mai proasta perioada a carierei sale!

Ronaldo a ajuns la 50 de suturi experiate catre portile adverse in acest sezon, dar a ramas cu un singur gol marcat, in victoria 2-1 cu Getafe, din luna octombrie.

Pana la inceputul acestui sezon, media lui Ronaldo era de un gol la fiecare 6.83 suturi, insa cifrele din acest an nu mai sunt de partea lui.

Portughezul a avut parte de un debut de sezon dificil, ispasind si o pedeapsa de 5 meciuri de suspendare dupa ce l-a impins pe arbitrul Supercupei cu Barcelona.

Prin comparatie, Radamel Falcao, atacantul lui AS Monaco, autor a 13 reusite in 10 meciuri, are o medie de 1 gol la fiecare 2 suturi. El are 13 goluri din 26 de suturi in Ligue 1.

De mentionat si faptul ca Alvaro Morata, atacant "aruncat" de Real Madrid usor la Chelsea, chiar daca pentru o suma substantiala, a contribuit la 12 goluri in 11 etape pentru formatia londoneza. El are 8 reusite si 4 assisturi.