Antrenorul favorit sa preia Barcelona, anuntat chiar in ziua marelui meci cu Real. Cine e in pole position pentru inlocuirea lui Luis Enrique

Eliminat din Liga Campionilor, Luis Enrique poate sterge dezamagirea din Europa cu o victorie in fata Realului, care ar relansa lupta la titlu. Chiar si asa, sansele ca acesta sa ramana pe Camp Nou sunt foarte mici.

Despre plecarea lui Luis Enrique de la carma Barcelonei s-a vorbit si inaintea eliminarii din Liga Campionilor. Dupa dubla cu Juventus, sansele ca acesta sa plece de pe Camp Nou la finalul sezonului par si fi crescut si mai mult. Iar conducerea are deja un favorit pentru inlocuire, anunta presa spaniola.

Potrivit jurnalistilor din Spania, in pole position pentru a prelua Barcelona din vara a ajuns tehnicianul Ernesto Valverde, in prezent la Athletic Bilbao.

Initial, Jorge Sampaoli a fost luat in considerare, insa o serie de rezultate mai putin bune, precum si negocierile purtate pentru preluarea nationalei Argentinei, l-au scos din joc.

De asemenea, si numele lui Ronald Koeman a fost pronuntat. Antrenorul olandez o pregateste pe Everton si o face destul de bine, insa acesta a mai activat fara succes in Spania, la Valencia, lucru care nu reprezinta un avantaj.

Pe de alta parte, Ernesto Valverde a jucat doi ani la Barcelona sub comanda lui Johan Cryuff si are o vasta experienta in La Liga, ca antrenor al lui Bilbao, in doua randuri, Espanyol, Villarreal si Valencia.

Mai mult, un avantaj al lui Valverde este ca va ramane liber de contract la finalul acestui sezon.