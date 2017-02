Serena se lasa de TENIS si se apuca de WRESTLING?! Ideea NEBUNA care ar putea deveni realitate

Serena se gandeste sa lase tenisul pentru un alt sport! Va fi vai si amar de rivalele ei!

Americanii au aflat ca Serena se pregateste sa urce in ringul de ... wrestling! O poate face in aprilie, cand e cel mai mare eveniment din wrestling! Serena a postat pe contul de twitter o centura personalizata, dar vrea sa puna mana pe cea adevarata, in ring!



Saptamana trecuta, Serena si-a aratat muschii intr-o sedinta foto pentru Sports Illustrated.