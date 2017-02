MUNTELE BIHORULUI fata in fata cu provocarea carierei! De ce se teme CEL MAI MULT :))

Campion mondial la judo, uriasul Lungu a intrat in cusca, iar acum e in fata unei alte mari provocari.

Nici prin cap nu-i trece sa nu castige concursul de dans de la PRO TV. Lungu a scapat telefonul din mana cand a primit propunerea sa danseze!



"N-am dansat nici la nunti, dar o sa ma descurc", spune Lungu. Din 6 martie va dansa la PRO TV. Ii e mila de partenera lui.



"Ea e foarte optimista, adica daca eu am vreo urma de indoiala, ea imi zice ca invingem. O iau si la meciuri! Sincer, mi-e frica de astea latino! Am dansat, asa, doua ore cu o matura! Am fost asa, crucificat, ca n-aveam postura!", se amuza Lungu.