Mertens, JENAT in direct la TV. Sotia a facut devaluiri incendiare: "Imi place sa fac sex in toaletele din trenuri"

Sotia lui Dries Mertens de la Napoli a oferit detalii picante in direct la TV.

Kat Kerkhofs, sotia lui Mertens, a vorbit fara perdea in direct la TV despre viata sexuala cu jucatorul lui Napoli.

"In public trebuie sa ma comport ca o doamna, dar in pat sunt putin cam excentrica. Cand esti sigura la nivel sexual, lucrurile sunt mai bine la nivel general. Imi place sa o fac in locuri neobisnuite, ca in baia unui tren. Imi place mult", a povestit ea.

Cei doi au avut probleme in trecut si au fost aproape de divort. "Sunt de domeniul trecutului, acum suntem foarte bine si asa o sa fie de acum incolo", a spus ea.

Paradise! #islandkids #honeymoonlife A post shared by katkerkhofs (@katkerkhofs) on Jul 5, 2015 at 1:22pm PDT