"Inca ne iubim, dar s-a terminat" Cine este jucatorul care s-a despartit de aceasta femeie, desi e insarcinata

Portarul celor de la Chelsea, Thibaut Courtois, a tinut prima pagina a tabloidelor din Marea Britanie astazi dupa ce a dezvaluit ca s-a despartit de iubita sa de multi ani, Marta Dominguez, cu atat mai mult cu cat aceasta este insarcinata si urmeaza sa nasca!

Despre Courtois s-a scris in trecut ca ar fi inselat-o pe Dominguez - portarul de 24 de ani a confirmat despartirea intr-un interviu pentru Niewsbald.

"In septembrie am decis sa ne despartim in termeni amicali. Inca ne iubim si ne intelegem foarte bine, dar nu mai avem o relatie romantica" a spus Courtois. Alaturi de Marta, jucatorul lui Chelsea mai are un copil, Adriana, nascuta in 2015.