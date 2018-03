"De fiecare data cand cadeam, inghetam!" Ce au patit rugbystii de la Steaua la antrenament

Vremea geroasa nu le-a picat bine nici celor mai curajosi sportivi romani.

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Rugbystii de la Steaua au experimentat placajele in zapada. Rugbystii de la Steaua n-au facut oameni de zapada si s-au placat intre ei. A fost cel mai dur antrenament al lor din acest an. Stelistii se gandesc cu groaza ca-i asteapa meciurile in noroi.



"Greu, greu, conditii grele. Placajele dure, zapada e rece" a spus Andrei Diaconescu.

"Au fost foarte grele, cand cadeam, inghetam! Trebuia sa ma bucur in decembrie, dar ne bucuram si acum, in primavara, de zapada!" a declarat Robert Neagu.