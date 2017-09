"Rusia ISCOming!" Toata Spania e la picioarele starului de la Real Madrid! Ce au scris spaniolii dupa umilinta Italiei

Nationala Italiei a suferit prima infrangere intr-un meci din preliminariile unui turneu final din ultimii 11 ani!

Magicianul celor de la Real Madrid, Isco, a reusit o dubla de senzatie in victoria categorica a Spaniei in fata Italiei - reeditarea finalei Campionatului European din 2012 a avut loc pe Bernabeu iar Isco a fost omul meciului. A deschis scorul din lovitura libera, pentru ca apoi sa-l invinga din nou pe Buffon cu un sut de la marginea careului. Morata a inchis tabela dupa o pasa superba a lui Ramos.

Ziarele din Spania l-au ridicat in slavi pe Isco dupa prestatia exceptionala. "Rusia ISCOming" au scris cei de la Marca, in timp ce italienii au scris ca "Spania a fost prea mare, Italia prea mica".

In urma acestui succes, Spania este aproape calificata la Mondialul din Rusia, in timp ce Italia va ajunge aproape sigur la baraj! A fost prima infrangere dupa 57 de partide consecutive in preliminarii in care Italia a fost neinvinsa.