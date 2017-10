Messi, VIZAT de ISIS! Amenintare incredibila inainte de Cupa Mondiala din Rusia! FOTO

Statul Islamic foloseste imaginea lui Messi pentru a face amenintari catre Cupa Mondiala din Rusia de anul viitor. ISIS a suferit infrangeri masive in Siria si Iraq in ultimele saptamani, insa gruparea terorista anunta ca nu va ceda.

"Va luptati cu un stat care nu are cuvantul esec in dictionar", e mesajul alaturat unei poze modificate cu Messi care lacrimeaza sange in timp ce se afla la inchisoare.

Jihadistii au intensificat amenintarile catre Cupa Mondiala din Rusia in ultimele zile cu postari pe retele de socializare menite sa imprastie teroare in toata lumea.

