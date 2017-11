"Daca luam titlul Mondial, promit sa fac drumul asta PE JOS". Messi, in cel mai "nebun" moment al sau :)

Citeste si - Messi a rupt tacerea si a raspuns acuzatiilor ca face selectia si numeste selectionerii la nationala

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00 Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X!

Leo Messi le-a facut fanilor argentinieni o promisiune. Intervievat de o televiziune din tara natala inaintea meciului amical cu Rusia, starul Barcei a promis ca va face tot posibilul pentru a castiga Cupa Mondiala de la anul.

Messi si-a planificat deja cea mai nebuna petrecere. El a spus ca va merge pe jos aproximativ 200 de kilometri daca va cuceri trofeul.

Finalist al Cupei Mondiale in 2014, cand a pierdut in fata Germaniei cu 0-1, Messi spune ca vrea revansa in Rusia.

"Daca vom castiga Cupa Mondiala, promit sa merg pe jos de la Buenos Aires la San Nicolas (n.r un oras aflat la aproximativ 200 kilometri distanta)", a spus Messi.

San Nicolas se afla la 60 de kilometri de locul nasterii lui Messi, Rosario.

"Mi-as dori sa evitam Spania la Cupa Mondiala, pentru ca e o adversara foarte dificila. Contracandidatele vor fi Spania, Brazilia, Germania si Franta", a mai spus el.