"Cei mai elocventi grei raman Klitschko si Fury". Florian Ceafalau despre impresia falsa pe care o lasa divizia HW

Boxul la categoria grea pare intr-o continua resuscitare de cand Tyson Fury a reusit sa detroneze regele, in urma cu 2 ani. Klitschko a pierdut la decizie in mod surprinzator cu Fury iar apoi, prin KO, si mai surprinzator, cu AJ, in primavara acestui an.

Schimbul de putere din Europa, alaturi de fenomenul Wilder venit de peste ocean, au dus la o atmosfera competitiva in cadrul diviziei grea. Dar oare chiar asa stau lucrurile? Sa ii luam pe rand.

KLITSCHKO

In continuare cel mai mare nume din boxul la categoria grea, desi a anuntat ca s-a retras, lucru ce nu e niciodata o garantie in box, media luptatorilor de top care revin dupa retragere fiind undeva in jurul a 30-50%.

Ucraineanul este singurul greu ce are cateva nume mari in palmares si este in continuare reperul celorlalti boxeri din categorie. Fury, Joshua, chiar si Wilder sunt masurati si catalogati in comparatie cu Klitschko. E greu de crezut ca va mai reveni in box avand in vedere ca a sarit de 40 de ani, insa niciodata sa nu spui niciodata in box.

FURY

Desi a facut unul dintre cele mai urate meciuri de titlu din istoria categoriei grea atunci cand i-a luat centurile lui Klitschko, britanicul este al doilea etalon in box, dupa Wlad, mai ales ca de cateva saptamani a inceput sa se antreneze iar, de data asta sub comanda lui Ricky Hatton.

Centrul de atentie s-a mutat imediat de la Joshua - Wilder la Joshua - Fury pentru ca, nu-i asa, englezilor le plac razboaiele interne. Un Joshua - Fury ar umple nu un Wembley, ci doua Wembley. Stilul atipic si mai ales gabaritul imens al lui Fury il transforma intr-un competitor redutabil pentru oricare dintre cele doua staruri ale diviziei. Singura problema este daca poate sa renunte la droguri si la viata dezordonata ca sa urce iar in ring.

JOSHUA

Big bang sau big fake? Joshua a oferit meciul perfect de box, alaturi de Wlad. O drama pusa in ring in aprilie, un meci care a relansat practic boxul la categoria grea. Insa AJ a aratat multe "gauri", unele dintre ele expuse si in meciul recent cu un Takam venit din vacanta.

AJ are cu siguranta potentialul sportiv sa ajunga regele absolut al categoriei, insa nu pare ca e la nivelul asta, deocamdata. Mai ales daca meciul dureaza mai mult de 5-6 reprize. Joshua trebuie sa se adreseze "elefantului din camera" si sa realizeze ca are o problema mare de conditionare, una ce poate fi fatala la categoria grea.

Prea multi muschi, prea rigid si prea repede gafaind, astea sunt minusurile lui AJ, niste minusuri care il transforma dintr-un greu excelent intr-unul decent. Un Wlad de acum 5 ani l-ar fi mancat pe paine. Era sa il manance si asa, la +40 de ani. Un Lewis s-ar fi distrat cu el. Britanicul nu a fost in stare sa il gaseasca pe Takam prin ring pana spre final, ce sanse ar fi avut cu un greu capabil?

WILDER

Daca nu isi rupe mana cand loveste, ceea ce s-a mai intamplat, Wilder poate fi cel mai mare pericol al diviziei. Americanul are acel factor X care poate incheia meciul oricand, chiar si in rundele tarzii, cum s-a intamplat in 4 din ultimele 6 meciuri.

Wilder are insa aceeasi problema pe care o au si Joshua si Fury, in afara de Klitschko nu au absolut niciun nume relevant in palmares. Fury, cu un meci urat, si Joshua, cu un meci care se putea termina oricand invers, au insa cu un nume in palmares mai mult decat Wilder. Un test pe care americanul inca nu l-a dat. Insa, spre deosebire de Joshua, are mai putine probleme la prima vedere.

Pana cand nu vor incepe sa se bata intre ei nu vom sti unde sta fiecare in cadrul diviziei HW. Cert este ca, deocamdata, Klitschko e centrul de referinta al diviziei, Fury ofera cel mai mare meci (vs AJ) iar Parker, celalalt campion la grei si eternii dopati Povetkin si Ortiz nu intra in peisaj.