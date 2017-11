Stefan Radu nu EXCLUDE varianta revenirii la nationala: "Mi-a cerut timp de gandire" Ce a discutat cu Contra

Contra si Mutu au mers la Roma sa-l convinga pe Radu Stefan sa revina la nationala.

Selectionerul nu a obtinut raspunsul dorit, insa fundasul lui Lazio i-a promis ca se va mai gandi. Contra i-a propus lui Stean Radu sa vina la nationala in luna martie, cand e programata o actiune de meciuri amicale, iar apoi sa ia decizia finala in privinta intoarcerii la nationala.

”Radu Stefan mi-a cerut un timp de gandire, are nevoie sa vorbeasca si el cu familia. L-am vazut bine din punct de vedere fizic, am vorbit si cu oamenii din conducerea lui Lazio, oamenii au zis ca el si-a imbunatatit conditia fizica foarte mult in ultimul timp. Discutia a decurs bine.

Nu stiu daca sa-mi fac sperante mari, dar a fost o discutie buna si sper din toata inima sa revina la echipa nationala. Am nevoie de el! As vrea ca el sa se retraga de la echipa nationala dupa un campionat european.

Am vorbit sa vina in martie si daca ii va placea la echipa nationala din nou sa ia decizia finala. Ramane de vazut, am stabilit ca ne vom reauzi in cateva saptamani cand imi va comunica decizia lui”, a spus Cosmin Contra la Telekom Sport.